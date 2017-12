บริษัทกลางฯ ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุข เร่งรัดการขับเคลื่อนที่ปลอดภัยบนถนน

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก South-East Asia Ministerial Meeting : Accelerating Actions for Implementation of Decade of Action for Road Safety เพื่อเร่งรัดการขับเคลื่อนทศวรรษแห่งความปลอดภัยบนถนน ณ โรงแรม Hilton Arcadia Phuket จังหวัดภูเก็ต