บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เข้าร่วมประชุม 5th Council of Bureaux Working Group Meeting

สำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งชาติ (Thailand National Bureau of Insurance) โดย นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในฐานะรองประธานสภาสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งอาเซียน และหัวหน้าคณะทำงานเข้าร่วมประชุม 5th Council of Bureaux Working Group Meeting ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนแห่งอินโดนีเซีย (Indonesia National Bureau of Insurance – PT. Jasa Raharja (Persero)) ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) และการสนับสนุนจาก ASEAN Insurance Council (AIC) โดยมีผู้แทนจากสำนักงานประกันภัยรถผ่านแดนของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจาก ASEAN Insurance Council เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าและพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวกับการประกันภัยรถผ่านแดนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเชีย