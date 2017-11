เหน็บแรง Samsung เผยโฆษณาใหม่ แซว iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกยันปัจจุบัน

By

Samsung Mobile USA เผยคลิปโฆษณาใหม่ ที่แซวข้อเสียของ iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกกันเลย จนสุดท้ายต้องเปลี่ยนมาใช้ Samsung ในที่สุด

Upgrade to Galaxy การแซวข้ามแบรนด์ น่าจะเป็นอะไรที่ชินชากันมานานแล้ว โดยเฉพาะสองคู่กัดตลอดกาลอย่าง Samsung VS Apple ที่แลกหมัดกันมาเยอะ ล่าสุดมีคลิปโฆษณาใหม่ที่ชื่อ Samsung Galaxy: Growing Up จากช่อง Samsung Mobile USA ใน YouTube ได้แซวข้อเสียของ iPhone ตั้งแต่รุ่นแรกยันปัจจุบันกันเลยดังนี้

จากในคลิปก็เรียงการแซวได้ดังนี้

ต่อแถวซื้อ iPhone รุ่นแรกปี 2007

ข้อเสียแรกที่พบก่อนเลยคือ “หน่วยความจำเต็มบ่อย” ไม่มี micro SD Card ช่วย

“ไม่มี Style เหมือนของเรา” Samsung ไม่ได้ (แต่น่าจะ) กล่าวไว้

ไม่กันน้ำ (แช่ข้าวสาร วิธีแก้คลาสสิคมากกก)

……..

สุดท้ายผนึก iPhone ในลิ้นชัก

และจัด Samsung Galaxy Note 8 มาแทน

เดินผ่านคิวต่อแถวซื้อ iPhone X อย่างเท่ ๆ

อุเหม่…. (แซวติ่งบนจอ iPhone X ซะ)

ส่ายหน้าเงียบ ๆ แล้วขึ้นคำว่า “Upgrade to Galaxy” หนึ่งคำหลายความหมาย

ก็ถือเป็นสีสันในวงการสมาร์ทโฟนที่เห็นกันปกติ แต่รอบนี้เรียกได้ว่าแซวหนักจริง ๆ (ฮ่า) ดูกันขำ ๆ นะครับ แต่ละคนย่อมมีความชอบไม่เหมือนกันเป็นธรรมดา และสาวกผลไม้ไม่ต้องซีเรียสไป เชื่อว่าไม่นาน ต้องมีคลิปแซวกลับจาก Apple เร็ว ๆ นี้แน่

ที่มา : SamsungMobileUSA