หลังมีทั้งชื่อ Samsung Galaxy Note 9 ในรหัสโมเดล SM-N960F ติดอยู่ใน FCC กับมีข่าวลือเรื่องดีไซน์และสเปกที่จะไม่เปลี่ยนมากนัก สุดท้าย S-Pen ปากกาประจำเครื่อง คาดจะเป็นทีเด็ดอย่างแท้จริง หลังมีข่าวว่า ตัวปากกาจะรองรับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth ด้วย

ก่อนงาน Unpacked วันที่ 9 เดือนสิงหาคมเร็ว ๆ นี้ คงไม่ต้องเดาเลยว่า วันนั้นจะต้องมี Samsung Galaxy Note 9 เปิดตัวแน่นอน เนื่องจากทาง Samsung ได้โชว์ภาพ “S-Pen” ปากกาคู่กายของ Note ซีรีย์ ในบัตรเชิญร่วมงานดังกล่าวนั้นเอง อย่างไรก็ตาม ก่อนวันเปิดตัวมักจะมีข่าวลือเสมอ ซึ่ง Note 9 ก็ไม่พ้น หลังมีภาพเรนเดอร์เผยให้เห็นดีไซน์ตัวเครื่องเต็ม ๆ ทั้งมีภาพตัวเครื่องที่มาพร้อมสีใหม่ตามภาพบัตรเชิญด้วยดังนี้

เผยตัวเครื่องอาจมีดีไซน์ที่ไม่ต่างจากเดิมมากนัก ยกเว้นที่สแกนลายนิ้วมือย้ายมาอยู่ใต้กล้องตาม S9/S9+

สีใหม่ !!

สำหรับชื่อ Samsung Galaxy Note 9 ก็มีปรากฏในรหัสโมเดล SM-N960F รุ่นที่ใช้ซีพียู Exynos สำหรับขายทั่วโลก และโมเดล SM-N960U รุ่นที่ใช้ซีพียู Snapdragon สำหรับขายในอเมริกา ทั้งสองรหัสก็ผ่านการรับรองใน FCC หรือคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้ว ด้านสเปกมีรายงานว่า อาจใช้ Exynos 9810 กับ Snapdragon 845 เหมือน S9 และ S9+ คงเดิม

ภาพจาก Phonearena

แต่ส่วนที่น่าสนใจจริง ๆ คือ S-Pen ที่ล่าสุดพบว่า รองรับการใช้งาน Bluetooth ด้วย หลังมีชื่อรหัส EJ-PN960 ปรากฏใน FCC ซึ่งมีการเผยว่า ตัวปากกาสามารถเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วยคลื่น 2.4 GHz และทาง Ice universe @UniverseIce (ที่เคยปล่อยข่าวหลุดมานักต่อนัก) ยังบอกด้วยว่า ตัวตัวปากกา S-Pen ของ Note 9 จะใช้เป็นตัวควบคุมเครื่องแบบไร้สายได้ด้วย อาทิ ควบคุมการเล่นเพลง, การจับเวลา และฟีเจอร์อื่น ๆ ที่จะประยุกต์ใช้ภายหลัง

The Galaxy Note9 SPen can be used to control long-range self-timer, control music playback, because it is a Bluetooth device, it will do something unrelated to the pen. pic.twitter.com/WPS83xUskq

— Ice universe (@UniverseIce) July 1, 2018