Samsung ส่งหมายเชิญร่วมงานเปิดตัว “Galaxy S9” วันที่ 25 ก.พ. นี้

ก่อนงาน MWC 2018 ที่จะถึงนี้ ล่าสุด Samsung ได้ส่งหมายเชิญสื่อเข้าร่วมงานเปิดตัว Galaxy S9 (จากภาพน่าจะชัดเจนละ) ชูกล้องเด่น ใน​วัน​ที่ 25 กุมภาพันธ์ปีนี้

สารพัดข่าวลือเกี่ยวกับ Galaxy S9 ว่าที่สมาร์ทโฟนระดับเรือธงตัวใหม่จาก Samsung ที่ช่วงนี้คงเห็นภาพหลุดสเปกหลุดเป็นว่าเล่น แต่มันกำลังจะหมดไปแล้ว เมื่อทาง Samsung ได้เผยการ์ดหรือบัตรเชิญสื่อ เข้าร่วมงาน Unpacked เปิดตัวอุปกรณ์บางอย่าง ซึ่งเดาไม่ยากว่าเป็น Galaxy S9 แน่นอน แต่มีข้อความสั้น ๆ ว่า “The Camera Reimagined” กล้องถ่ายรูปปรับโฉมใหม่ ?

From 02.25.2018. #Unpacked will change how you experience everything. pic.twitter.com/llrGt0Q6gF

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 25, 2018