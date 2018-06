Samsung ประกาศครองแชมป์ “แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย” 7 ปีซ้อน

By

ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ครองตำแหน่ง “แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จาก “1000 แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย” (Asia’s Top 1000 Brands) โดยเป็นการสำรวจประจำปี ทางออนไลน์ของ แคมเปญ เอเชียแปซิฟิค (Campaign Asia-Pacific) ร่วมกับนีลเส็น (Nielsen)

การจัดลำดับในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมความคิดเห็นผู้บริโภคจาก 17 อุตสาหกรรมหลักที่ครอบคลุมตั้งแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยพิจารณาจากความคิดเห็นเชิงลึกของผู้บริโภคที่ผ่านการวัดผลด้วยกระบวนการที่ชัดเจนและได้มาตรฐาน เพื่อใช้จัดลำดับแบรนด์ที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดในปัจจุบัน

มร. สตีฟ ลี ประธานและซีอีโอ บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโอเชียเนีย กล่าวว่า “ซัมซุงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับตำแหน่ง ‘แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย’ ต่อเนื่องอีกครั้งเป็นปีที่ 7 โดยรางวัลนี้ ได้แสดงถึงการตอบรับที่ดีจากลูกค้าซัมซุงต่อสินค้าและบริการ ถึงแม้ว่าซัมซุงจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในแง่ของแบรนด์ แต่ยังคงมุ่งสานต่ออุดมการณ์ที่จะพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการของเราให้สามารถส่งมอบประสบการณ์และโอกาสใหม่ๆ แก่ผู้บริโภคได้อย่างไม่หยุดยั้ง”

นอกจากนี้ เพื่อให้ได้ผลการสำรวจที่เที่ยงตรงและแม่นยำ การสำรวจดังกล่าวมาจากผู้บริโภคใน 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม โดยมีการกำหนดอายุ เพศ และรายได้ครัวเรือน เพื่อให้การสำรวจมีความสอดคล้องและสมดุลมากขึ้น

ผู้นำด้านนวัตกรรมและองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

ซัมซุงพยายามอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาและตอกย้ำตำแหน่งแบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย การเข้าใจถึงความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาตำแหน่งผู้นำด้านนวัตกรรมของซัมซุง นอกจากนี้ การช่วยเหลือสังคมยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยสานสายสัมพันธ์ของซัมซุงที่มีต่อสังคมได้เป็นอย่างดี

ผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก

ทุกๆ ปี ซัมซุงลงทุนกว่า 14,000 ล้านเหรียญ ให้กับการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้แน่ใจว่า ซัมซุงจะมีนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุด โดยมากกว่าหนึ่งในห้าของพนักงานซัมซุงทำงานในแผนกวิจัยและพัฒนา ซึ่งส่งผลให้ซัมซุงสามารถต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเสมอมา นอกจากนี้สินค้าที่ซัมซุงเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ (ตามรายละเอียดด้านล่าง) ยังสะท้อนถึงความมั่นคงและความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมของซัมซุง

Samsung Galaxy S9 และ Galaxy S9 Plus

ซัมซุงประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่น “ซัมซุง กาแลคซี่ เอส 9 และ เอส 9 พลัส” ในงาน Samsung Galaxy Unpacked 2018 อย่างเป็นทางการ ในช่วงเดียวกับงานมหกรรมโทรศัพท์มือถือระดับโลกปี 2018 (World Mobile Congress 2018) ณ เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน และพร้อมวางจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวทั่วทั้งภูมิภาคในทันทีหลังการเปิดตัว โดยสมาร์ทโฟนรุ่น ซัมซุง กาแลคซี่ เอส 9 /เอส 9 พลัส โดดเด่นด้วยกล้องรูรับแสงคู่ (Dual Aperture) ที่ปรับได้อัตโนมัติเสมือนดวงตามนุษย์ สามารถมอบประสบการณ์การสื่อสารในรูปแบบใหม่ที่ยอดเยี่ยมอย่างไม่มีใครคาดคิดมาก่อน

Samsung QLED TV 2018

ซัมซุงเผยโฉมทีวีซีรีย์เรือธง “คิวแอลอีดี” (QLED TV) ประจำปี 2018 ในงาน “เดอะ เฟิร์ส ลุค” (THE FIRST LOOK 2018) ที่มหานครนิวยอร์ค ด้วยดีไซน์ล้ำยุค ภาพคมชัด และความอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้ผู้ชมเพลิดเพลินได้โดยไร้สิ่งรบกวน แม้ขณะที่ไม่ได้เปิดใช้งาน

ตอบแทนสังคม ในฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อประชาคมโลก

ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมระดับโลก ซัมซุงมีความต้องการที่จะตอบแทนสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆ โดยไม่ได้วัดผลความสำเร็จแค่ในเชิงธุรกิจ หากแต่เป็นความสำเร็จในแง่การร่วมช่วยพัฒนาสังคมไปด้วยกันว่าสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหน

สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโอเชียเนีย ซัมซุงสร้างคุณค่าทางสังคมโดยการใช้ความเชี่ยวชาญ และให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และด้วยความเชื่อที่ว่าการศึกษาเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์สู่นวัตกรรม ซัมซุงช่วยเด็กนักเรียนให้สามารถดึงความได้เปรียบจากความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับระบบการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรนอกภาครัฐระดับท้องถิ่น และสถาบันอาชีวศึกษา ซัมซุงได้ก่อตั้งโครงการ “โรงเรียนแห่งอนาคต” (Smart Schools) ในกว่า 170 โรงเรียน และอีกมากกว่า 26 สถาบันด้านเทคโนโลยีตลอดทั่วทั้งภูมิภาค โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และเพิ่มศักยภาพในทักษะการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การสำรวจ

“1000 แบรนด์ที่ดีที่สุดในเอเชีย” (Asia’s Top 1000 Brands) รวบรวมข้อมูลจากผลการสำรวจทางออนไลน์โดยแคมเปญ เอเชียแปซิฟิค (Campaign Asia-Pacific) โดยใช้ข้อมูลและความเห็นเชิงลึกจากนีลเส็น (Nielsen) ผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคใน 13 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม จากผู้เข้าร่วม 400 คนจากกลุ่มตลาด ไม่รวมประเทศอินเดียและจีนที่มีผู้ร่วมการสำรวจจำนวน 800 คน และ 1,200 คน ตามลำดับ โดยการสำรวจมีการจำกัดอายุ เพศ และรายได้ครัวเรือน

ผลการสำรวจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ 17 อุตสาหกรรมหลัก (ประกอบด้วย แอลกอฮอล์ บริการทางการเงิน อุตสาหกรรมยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค ร้านอาหาร อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ อุตสหกรรมการให้บริหารผ่านระบบดิจิตอล บริการจัดส่งสินค้า อีคอมเมิร์ส สื่อและโทรคมนาคม การกีฬา ขนส่ง ท่องเที่ยวและสันทนาการ ของใช้ในครัวเรือนและของใช้ส่วนบุคคล) และอีก 79 กลุ่มอุตสาหกรรมย่อย โดยมี 2 คำถามให้ตอบ คือ 1.) คุณคิดว่าแบรนด์ใดเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุด ซึ่งคำว่าดีที่สุดของเราหมายถึงแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับคุณ หรือมีชื่อเสียงที่สุดในหมวดหมู่นั้นๆ และ 2.) นอกจากแบรนด์ที่ดีที่สุดที่คุณตอบมาเบื้องต้นนี้ คุณคิดว่าแบรนด์ใดเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดเป็นอันดับสอง

ล่าสุด ซัมซุงในประเทศไทยยังคว้ารางวัล “แบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 ของประเทศไทย” (No.1 Brand Thailand 2018) จากนิตยสาร MARKETEER โดยสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวได้ติดต่อกันถึง 8 ปีซ้อน อีกทั้งยังได้รับรางวัล “Thailand’s Most Admired Brand & Company” โดยนิตยสาร BrandAge ทั้งในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้า ถือเป็นการตอกย้ำตำแหน่งผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจและด้านนวัตกรรมระดับโลก

ที่มา : Samsung Thailand