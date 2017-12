Seagate Thailand ต้อนรับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชมห้องแล็บ CSRU และ CIRA

By

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเยี่ยมชมห้องแล็บ CSRU และ CIRA ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 4 จากซ้าย) เยี่ยมชมห้องแล็บ Control and Automation Research Unit (CSRU) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ ซีเกท ประเทศไทย และ ห้องแล็บ Center of industrial Robots and Automation (CiRA) ซึ่งเป็นความร่วมมือของบริษัทเอกชน 4 รายรวมทั้งซีเกท ประเทศไทย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สจล. (ที่ 3 จากซ้าย) และนายสัญชัย ทองจันทรา ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ (ขวาสุด) ตลอดจนคณะผู้บริหารของสจล. ให้ การต้อนรับ ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เมื่อเร็วๆ นี้