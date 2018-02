ส่งไฟล์สุดรักเข้ารหัสลับด้วย whisp.ly ไม่ยุ่งยาก แถมไม่ต้องลงโปรแกรม

หากคุณจำเป็นต้องส่งไฟล์สำคัญ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไฟล์ของคุณจะปลอดภัย ! ไม่ถูกมือที่คุณ..ก็ไม่รู้ว่าใครแอบช่วงชิงหรือมาแอบเปิดไฟล์ วันนี้ผมมีวิธีง่ายๆ แต่ได้ผล มาแนะนำ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆ ให้ลำบากยุ่งยาก เพียงแค่คุณใช้ ! whisp.ly

เข้าสู่การใช้งาน

1. เข้าไปยังเว็บ https://whisp.ly/en จะพบกับหน้าจอดังภาพ การใช้งานจะต้องใช้ร่วมกับระบบคลาวด์สตอเรจ (cloud storage) ชื่อดังอย่าง Dropbox หรือ Google Drive หรือ Onedrive เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการเก็บไฟล์ที่จะส่งเข้ารหัส

2. คลิกไปที่ปุ่ม PRESS TO CHOOSE เพื่อทำการเลือกไฟล์ที่จะเข้ารหัส หรือคลิกลากไฟล์เข้าไปวางก็ได้เช่นกันครับ โดยสามารถเลือกจำนวนไฟล์สูงสุดได้ 5 ไฟล์ต่อครั้ง จากนั้นทำการเลือกคลาวด์สตอเรจที่สะดวกในการส่งไฟล์ แต่จะต้องทำการ Log in เข้าระบบคลาวด์สตอเรจก่อนการใช้งาน หากไม่ได้เป็นสมาชิก ก็จะต้องสมัครสมาชิก หรือ Sign in ให้เรียบร้อยเสียก่อน จากนั้นไฟล์ทั้งหมดก็จะถูกเข้ารหัสด้วยมาตรฐานเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง AES-256 (The Advanced Encryption Standard)

3. หลังจากเข้ารหัสแล้ว สำหรับสมาชิกที่จ่ายค่าบริการพิเศษ จะสามารถกำหนดได้ว่าจะให้ link ที่ดาวน์โหลดคงอยู่ได้กี่ชั่วโมง กี่วัน หรือจะให้คงอยู่ตลอดไปก็ยังได้ แต่ถ้าเป็นการใช้บริการฟรี link จะอยู่ได้ 12 ชม. ก่อนจะลบหายไป

4. จุดเด่นอีกข้อหนึ่งของบริการนี้คือ ผู้ใช้งานสามารถเลือกได้ว่าจะส่ง link เพื่อดาวน์โหลดในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็นการส่ง link เพื่อดาวน์โหลดทั่วไป หรือกำหนดให้ผู้รับไฟล์ต้องกรอกรหัส PIN 4 ตัวเลข หรือแม้แต่จะกำหนดให้ผู้รับต้องกรอก Password แบบเป็นเรื่องเป็นราวก็ยังได้ แต่ก็อย่าลืมแนบรหัส PIN หรือ Password ให้กับผู้รับด้วยนะครับ แถมสะดวกสุดๆ ไปอีกขั้นด้วยการเลือกที่จะส่ง Link ดังกล่าวผ่านทาง E-mail หรือผ่านทาง SMS โดยใช้ QR Code ก็ยังได้

เรียบเรียงโดย ชนะ สร้อยศรี