Spotify จัดอันดับเพลงสากลประจำปี 2017 เพลงใดติดชาร์ต ศิลปินคนไหนยอดฮิต เช็คเลย !!

Spotify ผู้ให้บริการมิวสิคสตรีมมิ่งระดับโลก ทำการจัดอันดับเพลงสากลประจำปี 2017 เป็นรวบรวมเพลง, อัลบั้ม และศิลปินยอดนิยม จะเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันครับ

Most Streamed Artists (ศิลปินที่ถูกสตรีมมิ่งมากที่สุด)

1.Ed Sheeran

2.Drake

3.The Weeknd

4.Kendrick Lamar

5.The Chainsmokers

Most Streamed Female Artists (ศิลปินหญิงที่ถูกสตรีมมิ่งมากที่สุด)

1.Rihanna

2.Taylor Swift

3.Selena Gomez

4.Ariana Grande

5.Sia

Most Streamed Male Artists (ศิลปินชายที่ถูกสตรีมมิ่งมากที่สุด)

1.Ed Sheeran

2.Drake

3.The Weeknd

4.Kendrick Lamar

5.Daddy Yankee

Top Five Breakout Artists (ศิลปินสุดฮอต)

1.Camila Cabello

2.Harry Styles

3.Liam Payne

4.Lil Pump

5.Trippie Redd

Most Streamed Tracks (เพลงยอดนิยม)

1.Shape of You – Ed Sheeran

2.Despacito – Remix – Luis Fonsi, Daddy Yankee feat. Justin Bieber

3.Despacito – Luis Fonsi feat. Daddy Yankee

4.Something Just Like This – The Chainsmokers & Coldplay

5.I’m the One – DJ Khaled feat. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne

Most Streamed Albums (อัลบั้มยอดนิยม)

1.Divide – Ed Sheeran

2.More Life – Drake

3.DAMN. – Kendrick Lamar

4.Starboy – The Weeknd

5.Stoney – Post Malone

Spotify สรุปตัวเลขในปีนี้ว่า Ed Sheeran เป็นศิลปินที่ถูกสตรีมมิ่งมากที่สุดในโลกประจำปี 2017 มีผู้ฟัง 47 ล้านคนต่อเดือน, เป็นอัลบั้มที่ยอดนิยมที่มีการสตรีมมิ่งมากถึง 3.1 พันล้านครั้ง และเพลง Shape of You มียอดการสตรีมมิ่งมากกว่า 1.4 พันล้านครั้ง นอกจากนี้ Spotify ยังระบุว่าเพลงแนว Hip Hop ยังมีบทบาทสำคัญต่อวงการเพลงทั่วโลก มีการฟังเพลง Hip Hop ในปีนี้เพิ่มขึ้นถึง 74%

ที่มา Spotify