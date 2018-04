หากไม่มีอะไรผิดพลาด โหมด Multiplayer ของ Stardew Valley เดือนหน้ามาแน่

ConcernedApe ผู้ พัฒนาเกม Stardew Valley เผยความคืบหน้าล่าสุดของโหมด Multiplayer ยืนยันหากไม่มีอะไรผิดพลาด ภายในเดือนหน้านี้เตรียมเล่นกันได้

รอคอยกันมานาน สำหรับโหมด Multiplayer ของเกมปลูกผักชื่อดังอย่าง Stardew Valley ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามใน “2 ปี” ที่ผ่านมา ล่าสุดนี้เอง ทาง ConcernedApe ผู้ พัฒนาเกมดังกล่าว ได้เผยผ่านทาง Twitter ว่า

4-player Stardew Valley LAN party at my house… it’s really fun. It still needs some work, but the underlying network code is solid. Being in the same room and yelling at each other about what to do next, or if anyone has any stone, is great fun. Can’t wait to share this pic.twitter.com/Sjxyd712BK

