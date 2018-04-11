หากไม่มีอะไรผิดพลาด โหมด Multiplayer ของ Stardew Valley เดือนหน้ามาแน่

ConcernedApe ผู้
รอคอยกันมานาน สำหรับโหมด Multiplayer ของเกมปลูกผักชื่อดังอย่าง Stardew Valley ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามใน “2 ปี” ที่ผ่านมา ล่าสุดนี้เอง ทาง ConcernedApe ผู้
4-player Stardew Valley LAN party at my house… it’s really fun. It still needs some work, but the underlying network code is solid. Being in the same room and yelling at each other about what to do next, or if anyone has any stone, is great fun. Can’t wait to share this pic.twitter.com/Sjxyd712BK
— ConcernedApe (@ConcernedApe) January 15, 2018
โหมด Multiplayer (ผู้เล่น 4 คน) เป็นไปด้วยดี หากไม่มีบัคหรือข้อผิดพลาดอะไร คาดเปิดให้เล่นกันภายในเดือนหน้านี้เลย ทั้งนี้ยังโชว์ตัวอย่างการเล่นในโหมดดังกล่าวด้วย
ปัจจุบันเกม Stardew Valley นอกจาก PC แล้ว ยังมีให้เล่นทั้งใน PS4, Xbox one และ Nintendo Switch กันเลย ตอนนี้หลายคนน่าจะรอโหมด Multiplayer เผื่อดึงให้ผู้เล่นเก่ากลับไปเล่นอีกครั้งได้
ที่มา : Twitter/ConcernedApe