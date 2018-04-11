หากไม่มีอะไรผิดพลาด โหมด Multiplayer ของ Stardew Valley เดือนหน้ามาแน่

By
@KBenZ
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ConcernedApe ผู้พัฒนาเกม Stardew Valley เผยความคืบหน้าล่าสุดของโหมด Multiplayer ยืนยันหากไม่มีอะไรผิดพลาด ภายในเดือนหน้านี้เตรียมเล่นกันได้

รอคอยกันมานาน สำหรับโหมด Multiplayer ของเกมปลูกผักชื่อดังอย่าง Stardew Valley ที่ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามใน “2 ปี” ที่ผ่านมา ล่าสุดนี้เอง ทาง ConcernedApe ผู้พัฒนาเกมดังกล่าว ได้เผยผ่านทาง Twitter ว่า

โหมด Multiplayer (ผู้เล่น 4 คน) เป็นไปด้วยดี หากไม่มีบัคหรือข้อผิดพลาดอะไร คาดเปิดให้เล่นกันภายในเดือนหน้านี้เลย ทั้งนี้ยังโชว์ตัวอย่างการเล่นในโหมดดังกล่าวด้วย

ปัจจุบันเกม Stardew Valley นอกจาก PC แล้ว ยังมีให้เล่นทั้งใน PS4, Xbox one และ Nintendo Switch กันเลย ตอนนี้หลายคนน่าจะรอโหมด Multiplayer เผื่อดึงให้ผู้เล่นเก่ากลับไปเล่นอีกครั้งได้

ที่มา : Twitter/ConcernedApe

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