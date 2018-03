The Sims Mobile เปิดให้เล่นใน iOS และ Android อย่างเป็นทางการแล้ว

By

EA เปิดให้โหลดเกม The Sims Mobile อย่างเป็นทางการแล้วใน App Store สำหรับเครื่อง iOS และ Google Play สำหรับเครื่อง Android พร้อมเผยรายละเอียดเกมใหม่ด้วย

ในที่สุดทาง EA ได้ประกาศให้เล่นเกม The Sims Mobile พร้อมกันทั่วโลกแล้ว โดยเปิดให้โหลดฟรีทั้งใน App Store สำหรับเครื่อง iOS และ Google Play สำหรับเครื่อง Android ฟรี !!

สำหรับเกม The Sims Mobile นี้ ทาง EA เคยประกาศเปิดตัวมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเมื่อปีที่แล้ว โดยเป็นภาคพัฒนาต่อจาก The Sims Freeplay และ The Sims Social (ใน Facebook) ที่ไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ก็มาทำใหม่โดยเพิ่มระบบการเล่นใกล้เคียงกับภาค PC มากที่สุด ทั้งภาพกราฟฟิกแบบ 3 มิติ การสร้างตัวละคร การสร้างบ้าน และอื่น ๆ ซึ่งทำให้หลายคนตั้งความหวังกับภาคนี้ไม่น้อยทีเดียว

และแล้ว The Sims Mobile ก็เปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการ โดยใครที่สนใจก็ไปลองโหลดฟรี (แต่มีการซื้อในแอพฯ) กันได้ที่นี้เลยครับ

ที่มา : EA