ติ๊งค์ อัลโก้ เปิดตัว AI TRADE โมเดลล่าสุด ปักธงผู้นำด้านการวิจัยและสร้างกลยุทธ์การลงทุน

By

บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ จำกัด (Think Algo Co., Ltd) ผู้นำด้านการวิจัยและสร้างกลยุทธ์การลงทุน เปิดตัว AI TRADE MODEL เทคโนโลยีในการลงทุนเวอร์ชั่นล่าสุด ที่ได้รับการพัฒนาและวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยชูปัญญาประดิษฐ์ “เอไอ” เป็นผู้ช่วยคนใหม่สำหรับนักลงทุน พร้อมเปิดให้บริการอย่างสมบูรณ์แก่นักลงทุนแล้ววันนี้ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงการลงทุนอีกด้วย

นภ วาศนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ จำกัด ผู้นำด้านการวิจัยและสร้างกลยุทธ์การลงทุนโดยคนไทย กล่าวว่า “เมื่อก่อนเราอาจจะคุ้นหูกันดีกับคำว่า ‘Slow but sure’ เพราะเรื่องของการลงทุนในตลาดเงินหรือตลาดทุนใดๆ ก็ตาม ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด รอบด้าน แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาททำให้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการเปลี่ยนไปเป็น ‘Fast But Sure’ คือแม่นยำ ถูกต้อง แต่ต้องรวดเร็วด้วยโดยจุดเริ่มต้นตั้งแต่ บริษัท ฟอร์จูน โรโบติกส์ เทรดดิ้ง จำกัด หรือที่รู้จักในชื่อ FRT ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มนักลงทุนที่มีความสนใจและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนด้วย “ระบบอัตโนมัติ” จนเกิดเป็น โรบอทเทรด โมเดลแรกออกมาให้บริการแก่นักลงทุน ซึ่งได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยหลังจากนั้นทีมพัฒนาได้วิจัยและออกแบบกลยุทธ์การลงทุนอย่างต่อเนื่องและสร้างโมเดลลงทุนออกสู่ตลาดอีกหลายเวอร์ชั่น

จนได้มีการเสริมทัพทีมพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนที่รอบด้านยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อ “บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ จำกัด” ดำเนินงานวิจัยและสร้างกลยุทธ์การลงทุนด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการพัฒนา โดยเฉพาะเทคโนโลยี “ปัญญาประดิษฐ์” หรือเอไอ (AI) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับความผันผวนของตลาดได้ดีขึ้น

โดยแนวคิดในการสร้างสรรค์งานวิจัยและโมเดลต่างๆ ของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐาน 3 ประการ คือ การบูรณาการ (Integrative) ซึ่งได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิธีการจากหลายศาสตร์ หลายแขนง มีการนำเอาเทคโนโลยี เอไอ เข้ามาผสมผสาน อีกทั้งยังมีความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในทีมพัฒนา ร่วมดูแลการลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนข้อมูล (Data-driven) โดยการทำงานทุกอย่างต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องมาสนับสนุน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการตัดสินใจเพียงเพราะใช้อารมณ์หรือความเชื่อที่ผิดๆ และสุดท้ายก็คือความหลากหลายในพอร์ตการลงทุน (Diversified) การกระจายความเสี่ยงของ

การลงทุนไปในหลายกลยุทธ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของพอร์ตการลงทุนและเพิ่มโอกาสการสร้างผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด ตั้งแต่ปี 2554 ถึงปัจจุบัน บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ ไม่หยุดยั้งที่จะทำการวิจัย พัฒนา และสร้างกลยุทธ์การลงทุน ซึ่งวันนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดตัวโมเดลตัวล่าสุดอย่างเป็นทางการแก่นักลงทุนในประเทศไทย และได้รับเกียรติจากบริษัทหลักทรัพย์หลายๆ เจ้ามาร่วมงานเปิดตัวครั้งนี้ โดยในงานจะมีการเปิดตัว 3 โมเดล คือ Waldo, Genie, และ Marty ซึ่งทุกโมเดลอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

ในปี 2561 บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ จำกัด ตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดในการให้บริการด้านการวิจัยและสร้างกลยุทธ์การลงทุนในระดับอาเชียน ด้วยแผนการขยายธุรกิจไปในหลายประเทศ อาทิ เวียดนาม อินโดนิเซีย สิงคโปร์ รวมไปถึงประเทศอินเดีย เพื่อรองรับเม็ดเงินในประเทศที่ต้องการลงทุนในต่างประเทศ และเงินในต่างประเทศที่ต้องการจะลงทุนในประเทศไทย”

นอกจากนี้ ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ประธานบริษัท บริษัท อีเว้นท์ทูมอร์โรว์ จำกัด ในฐานะกูรูด้านการลงทุน กล่าวว่า “นักลงทุนที่ดีควรรู้เท่าทันทั้งสภาพตลาดโดยรวม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพราะปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้นักลงทุนสามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนเทคโนโลยี AI ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทรงประสิทธิภาพที่จะช่วยให้นักลงทุนที่มีเวลาน้อยหรือยังไม่ประสบความสำเร็จตามแผนการลงทุน สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น โดยจุดแข็งที่ทำให้บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ จำกัด เป็นผู้นำตลาดได้นั้น เพราะ Al โมเดลของบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งมีการให้ความรู้ที่ชัดเจนเหมาะกับนักลงทุนทุกกลุ่ม ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตั้งแต่รายย่อยรายใหญ่ รวมถึงสามารถขยายกลุ่มลูกค้าและกลุ่มนักลงทุนไปสู่ระดับภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ”

สุพร วัธนเวคิน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน กล่าวว่า “มุมมองของนักลงทุนเห็นว่าในปัจจุบันตลาดทุนของไทยและของโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก สมัยก่อนนักลงทุนสามารถศึกษาหุ้นในตลาดได้ด้วยตนเอง แต่ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีรูปแบบที่ซับซ้อนและเพิ่มจำนวนมากขึ้น การที่นักลงทุนจะศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของตลาดจึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นเครื่องมือในการลงทุน จึงเป็นส่วนช่วยนักลงทุนวางแผนการลงทุนให้สร้างผลตอบแทนได้ตามเป้าหมาย การใช้ AI TRADE MODEL ของ บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ จำกัด เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เพราะประสบการณ์อย่างมืออาชีพของบริษัทฯ ตั้งแต่สมัยการใช้ ROBOT เรื่อยมาจนถึง AI TRADE MODEL ก็สามารถกลั่นกรองข้อมูลได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน ทำให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนในตลาดเงินตลาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล, นพ.สวัสดิพงศ์ ต่อฑีฆะ, ผศ.ดร. ศุภวัฒน์ สุภัควงศ์ และ นภ วาศนา กรรมการบริหาร บริษัทติ๊งค์ อัลโก้ จำกัด ร่วมบรรยายให้ความรู้ด้านการนำเอไอมาใช้ในการลงทุน ในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น “ความรู้สึกต่อการเข้ามาของ AI ในโลกการลงทุน” “AI ไม่ใช่ผู้วิเศษ” (เพื่อทำความเข้าใจ AI Trade และแก้ไขความเชื่อผิดๆ ที่คนส่วนใหญ่มีต่อการใช้ AI) “เข้าใจหลักการนำ AI มาใช้ในการลงทุนให้เกิดประสิทธิภาพ” และ “อนาคต AI Trade ฝีมือคนไทยบนเวทีโลก” อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญของบริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ เวิลด์ จำกัด มาโชว์ศักยภาพผลงานออกแบบการใช้ AI Trade กับตลาดหุ้นไทยอีกด้วย

สำหรับประเทศไทย บริษัท ติ๊งค์ อัลโก้ จำกัด ได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้ว โดยมีการร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทบริหารจัดการกองทุนชั้นนำ ซึ่งนักลงทุนหรือสถาบันที่สนใจสามารถตรวจสอบและสอบถามข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมได้ทาง www.think-algo.com และ E-mail: contact@think-algo.com หรือโทร. 02-017-7411

“เพราะเงินลงทุน ทุกบาท ทุกสตางค์ของคุณนั้นมีค่า เราจึงมุ่งมั่น ตั้งใจ วิจัย และพัฒนา เพื่อที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าทุกการลงทุนของเรา สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับคุณได้อย่างยั่งยืน”