Twitter เตือนผู้ใช้ทุกคนเปลี่ยนรหัสด่วน หลังเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิค

เมื่อเร็ว ๆ ทาง Twitter ได้ออกมาเตือนให้ผู้ใช้ทุกคนเปลี่ยนรหัสด่วน หลังพบรหัสเข้าระบบของผู้ใช้กว่า 330 ล้านบัญชี เกิดหลุดออกไปภายในบริษัทโดยไม่ได้ซ่อนไว้ อาจทำให้พนักงานบางคนแอบนำรหัสไปใช้ในทางมิชอบได้

Twitter ออกโรงเตือนผู้ใช้ 330 ล้านคน หรือทุก ๆ คนเลย ให้ไปเปลี่ยนรหัสเข้าระบบใหม่ด่วน หลังพบ Bug ในระบบ ทำให้รหัสผู้ใช้ที่ควรจะถูกซ่อนไว้ กลับเผยออกมาภายในบริษัท โดยถูกบันทึกใน Internal Log ที่ทำให้พนักงานสามารถมองเห็นรหัสดังกล่าวได้

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018