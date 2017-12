Vivo จัดงาน Exclusive Movie Night With Star Wars The Last Jedi

Vivo จัดงาน Exclusive Movie Night พาแฟนๆไปชมภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอย Star Wars The Last Jedi

ผ่านไปแล้วกับบรรยากาศสุดประทับใจที่ Vivo พาแฟนๆไปชมภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอย Star Wars The Last Jedi กับงาน Vivo V7/V7+ Exclusive Movie Night With Star Wars The Last Jedi วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

ภายในงานมีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างคุณเต้ย พงศกร มาเป็นเกียรติร่วมงานในครั้งนี้ รวมถึงคุณโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ และศิลปินวง BNK 48 ทั้ง 6 ท่าน เฌอปราง, มิวสิค, ไข่มุก, แคนแคน, ปัญ และ อร ที่มาพร้อมโชว์สุดพิเศษเตรียมมาเพื่อแฟนๆให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดแบบ Exclusive โดยเฉพาะ ณ โรงภาพยนตร์ Siam Pavalai Siam Paragon