ชมคลิปโปรโมท HomePod ใหม่จาก Apple บทเรียบง่าย แต่ทรงพลังมาก

By

Apple โชว์คลิป “Welcome Home” โปรโมตตัว HomePod ใหม่ โดยมีความยาวถึง 4 นาที รอบนี้ได้ Spike Jonze มากำกับ และ FKA Twigs นักร้องสาวมาแสดงนำด้วย

นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสินค้าแล้ว Apple ยังคงเด่นในเรื่องโฆษณาไม่เสื่อมคลาย หลังล่าสุดได้ปล่อยคลิปโปรโมต HomePod ลำโพงอัจฉริยะหรือ Smart Speaker ใหม่ในชื่อว่า “HomePod — Welcome Home by Spike Jonze — Apple” โดยได้ Spike Jonze มาช่วยกำกับ (ที่เคยมีผลงานอย่าง Her หรือ “รักดัง ฟังชัด”) และได้ FKA Twigs นักร้องสาวชื่อดังมาร่วมแสดงนำด้วย

จุดที่น่าสนใจคือ การจับ FKA Twigs มาปรับลุคให้ดูเหมือนสาวออฟฟิตที่เห็นได้ทั่ว ๆ ไป โดยเริ่มแรกก็บรรยายถึงความเหนื่อยล้าหลังกลับจากการทำงาน พอมาถึงบ้านก็สั่งให้ Siri ใน HomePod เปิดเพลงที่ชอบซักเพลงหน่อย (“Hey Siri, play me something i’d like.”) เมื่อได้รับคำสั่ง Siri ก็จัดเพลงตามคำด้วย Til It’s Over จาก Anderson Paak

จากนั้นก็เข้าสู่ช่วง Visual Effect ที่ดูเพลินตลอดจนจบคลิป ประกอบกับ FKA Twigs ที่เต้นตามจังหวะเพลงได้เข้าสุด ๆ และในขณะที่ฉากจากห้องพักธรรมดา ก็เริ่มเปลี่ยนตามจังหวะเพลงด้วยเช่นกัน (ตรงนี้ทำเอฟเฟคโหดจริง) ซึ่งบทแทบไม่มีอะไรเลย แต่ในคลิปกลับสื่อความน่าสนใจของ HomePod ออกมาได้ดีมาก ๆ แม้แทบจะไม่โฆษณาฟีเจอร์อะไรเลย

สื่อหลายคนที่เคยรีวิว HomePod บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า มันมีดีเฉพาะพลังเสียงเท่านั้น แต่ Siri ยังไม่ตอบโจทย์เท่าไร แม้ Apple จะชูโรงขนาดไหนก็ตาม ดังนั้นในคลิปเลยแทบจะโชว์แต่พลังเสียง มีโชว์สั่งใช้งานผ่านเสียงแค่รอบเดียวเท่านั้น นอกนั้นก็ Music Video ยาว ๆ สื่อประมาณว่า กลับจากที่ทำงานมาเหนื่อย ๆ ก็ขอฟังเพลงเปลี่ยนอารมณ์ซะหน่อย (ซึ่งหลุดไปอีกโลกเลย) โดยไม่ต้องเดินไปกดหาเพลงให้เสียเวลา ที่เหลือก็ปล่อยให้ HomePod แสดงพลังเสียงอย่างเดียวพอแล้ว

ล่าสุดตัวคลิปมียอด View ถึง 5,367,834 ครั้ง หลังปล่อยคลิปได้เพียง 3 วันเท่านั้้น !!

ที่มา : Apple