เผยผู้ใช้หลายราย อยู่ดี ๆ ก็ได้ยินเสียง Alexa หัวเราะออกมาเอง

พบรายงานผู้ใช้ลำโพงอัจฉริยะที่มาพร้อมปัญญาประดิษฐ์ Alexa หลายราย เผยอยู่ดี ๆ ก็ได้ยิน Alexa ส่งเสียงหัวเราะแปลก ๆ ออกมาเอง ด้าน Amazon เตรียมแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้ ใน Twitter มีผู้ใช้ Amazon Echo Dot หรือลำโพงอัจฉริยะที่มาพร้อมปัญญาประดิษฐ์ Alexa หลายราย ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์แปลก ๆ หลังอยู่ดี ๆ ก็ยินเสียง Alexa ส่งเสียงหัวเราะออกมาเอง โดยที่ไม่ได้สั่งหรือทำอะไรเลย

ทางด้าน Amazon ก็รับรู้และเตรียมอัพเดตแก้ไขปัญหานี้แล้ว ทั้งนี้ยังเผยอีกว่า ปัญหาดังกล่าวคาดมาจากคำสั่งเสียง “Alexa, laugh” หรือ “Alexa, can you laugh?” เกิดผิดพลาด เบื้องต้นได้ปิดคำสั่งเสียงเหล่านี้ไปก่อน

Lying in bed about to fall asleep when Alexa on my Amazon Echo Dot lets out a very loud and creepy laugh… there’s a good chance I get murdered tonight.

ส่วนรายงานจากผู้ใช้ที่พบประสบการณ์ (สยองขวัญ) ดังกล่าว บางคนบอกว่า ขณะกำลังกำลังนอน อยู่ดี ๆ ตัวลำโพง Alexa ก็ส่งเสียงหัวเราะแปลก ๆ ที่ไม่คุ้นเคยออกมาเอง บ้างก็สั่งให้ปิดไฟแต่กลับส่งเสียงหัวเราะออกมาแทนซะงั้น บ้างก็พบเสียงหัวเราะดังลั่น และบางคนถึงขนาดถอดปลั๊กตัวเครื่องทันที หลังได้ยินเสียงหัวเราะขณะอยู่บ้านคนเดียวตอนกลางคืน

ทั้งนี้มีผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งที่ชื่อ CaptHandlebar เป็นผู้พบปัญหาดังกล่าวคนแรกเลย โดยขณะที่ Alexa กำลังส่งเสียงหัวเราะ ก็บันทึกวิดีโอเอาไว้ด้วย อยากรู้ว่าเสียงเป็นไง เชิญรับฟังกันครับ….เหอ ๆ

So Alexa decided to laugh randomly while I was in the kitchen. Freaked @SnootyJuicer and I out. I thought a kid was laughing behind me. pic.twitter.com/6dblzkiQHp

— CaptHandlebar (@CaptHandlebar) February 23, 2018